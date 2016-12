Herstellingen op Noorderlijn na niet correct gelegde tramsporen

Antwerpen 2060 - In het kader van de werken aan de Noorderlijn werd een fout gemaakt. De tramsporen die doorgetrokken worden tot de Havanasite moeten daarom hersteld worden.

Omdat de Havanasite op de Luchtbal tegen 2019 het eindpunt moet vormen voor de Noorderlijn, moeten de tramsporen doorgetrokken worden. In oktober dit jaar al werden daarom de nieuwe tramsporen gelegd aan het kruispunt van de Noorderlaan en de Groenendaallaan, vlak voor cinema Kinepolis. Tijdens de aanleg van die sporen werd een inschattingsfout gemaakt bij de aannemer, waardoor er nu al herstellingen moeten uitgevoerd worden.

Ondergrond

“Omdat de ondergrond voor de desbetreffende tramsporen niet correct was aangebracht toen het profiel van de sporen werd gelegd, heeft het spoor zich niet juist kunnen zetten en is het verschoven toen de tram erover reed”, zegt communicatieverantwoordelijke voor de Noorderlijn, Cheryl Horemans. “De tram rijdt al een aantal weken opnieuw over de sporen, maar met een stapvoets tempo. De bedoeling is uiteraard dat de tram er vlot en efficiënt langs kan rijden.”

Geen hinder

“Momenteel wordt een herstelplanning opgemaakt en wordt bekeken wanneer de werken kunnen doorgaan. De tramsporen hoeven er niet opnieuw uitgehaald te worden, enkel het profiel moet aangepast worden. Als alles goed gaat, worden die herstellingswerken uitgevoerd buiten de uren dat de tram uitrijdt en zal de tram ondertussen gewoon kunnen blijven rijden.”

Wat de kostprijs voor de extra werken betreft, kan Horemans nog geen schatting maken.

De Noorderlijn moet uiteindelijk een vlotte tramverbinding tussen het centrum van de stad, het Eilandje en het noorden van de stad worden.