Zondal weigert voorstel stad: niet meer skiën vanaf 1 januari

Deurne - Skiclub Zondal uit Deurne heeft het voorstel van de stad Antwerpen, dat de club toelaat het seizoen uit te doen, afgewezen. Daardoor mag er vanaf 1 januari niet meer geskied worden. “Maar zolang ik de sleutel heb, zal er wel geskied worden”, zegt Jef De Clerck, uitbater van de skibaan.

Voor alle duidelijkheid: er is de Skiclub Zondal en er is de bvba Skibaan Zondal. Het Antwerpse stadsbestuur heeft in oktober de concessie van de skibaan opgezegd. De stad wil de grond verkopen aan een privé-investeerder om er een nieuw bovenlokaal recreatief zwembad te realiseren. De skiclub moest aanvankelijk op 31 december haar activiteiten stopzetten en de bvba kreeg zes maanden de tijd om de piste af te breken.

Maar het stadsbestuur liet een dading opstellen, een juridische overeenkomst tussen de stad, de bvba en de skiclub. De skiclub kreeg daarin de mogelijkheid het seizoen uit te doen, tot 30 juni 2017, en de stad zou de afbraak van de skipiste op zich nemen. Skibaan Zondal bvba moest dan wel alle juridische procedures tegen skiclub Aspen in Wilrijk stopzetten. En zowel de club als de bvba mogen volgens de overeenkomst in de toekomst geen nieuwe procedures opstarten, ook niet tegen de stad.

Wilrijk

Het bestuur van skiclub Zondal heeft het voorstel nu afgewezen. “De procedures van de bvba staan volledig los van de club”, zegt Marc Argeerts van de skiclub. “Dit is een wurgend voorstel. Wij willen niet als drukkingsmiddel gebruikt worden om geschillen tussen stad Antwerpen en bvba Zondal te beslechten. Wij vragen geen abnormale dingen. De marktbevraging van de stad voor het zwembad is er nog niet. Qua timing zal de voortzetting van het seizoen dus geen enkel plan hinderen. Het is een regelrechte schande dat onze skiclub op deze manier misbruikt wordt. Tot nu toe worden we als skiclub gewoon op straat gezet, zonder alternatief. Ook skiclub Aspen in Wilrijk houdt de boot af, door die procedure die de bvba tegen hen heeft opgestart. Of we daar terechtkunnen, is dus ook erg onzeker.”

Nu het voorstel is afgewezen, kan er in principe vanaf 1 januari niet meer geskied worden in Deurne. Maar dat is zonder Jef De Clerck gerekend, zaakvoerder van de bvba. “Zolang ik de sleutel heb, zal er geskied kunnen worden”, zegt hij.

En wat zegt de stad? “Wij nemen akte van de beslissing van de club. Als er na 31 december nog geskied wordt op Zondal, zullen wij ook daar akte van nemen”, zegt schepen van Sport, Ludo van Campenhout (N-VA).