‘Lokfiets’ wordt voor tweede keer gestolen

De lokfiets die uw krant in oktober 2015 wegschonk aan een lezer is gisteren gestolen op de Bondgenotenlaan in Leuven.

In oktober 2015 verscheen in uw krant een reportagereeks over een lokfiets. Reporter Dennis Van Damme had een herenfiets van het merk Oxford uitgerust met een gps-zendertje. Het kleinood zat onopvallend weggestopt in het achterlicht. Daarmee testten we of een lokfiets een goed middel zou zijn om fietsdieven te vatten. De fiets werd effectief gestolen en werd, dankzij het zendertje, enkele dagen later al teruggevonden.

Na de reportagereeks werd de tweewieler (zonder zendertje, red.) weggeschonken aan de lezer met het ontroerendste of grappigste verhaal over een fietsdiefstal. Veerle Cuypers uit Schoten wilde de fiets aan haar broer Tom schenken.

Donderdag liet Tom weten dat de lokfiets in Leuven gestolen was. “Ik had hem op de Bondgenotenlaan (een drukke winkelstraat, red.) even los laten staan. Een vergetelheid.” Hij hoopt dat de fiets alsnog terug opduikt.