Sleeplife schenkt 28.800 euro aan Bednet

Bornem - Het bedrijf Sleeplife heeft gisteren 28.800 euro overhandigd aan Bednet, de organisatie die het voor zieke kinderen mogelijk maakt om de lessen op school toch te volgen via een videoconferentie.

Sleeplife, een groep van zestien slaapcomfortwinkels, heeft haar zetel in Bornem. Het bedrijf legde het afgelopen jaar per verkochte bodem en matras 7,50 euro opzij. “En zo kwamen we aan 28.800 euro. Dat schenken we aan Bednet. We zijn met de organisatie in contact gekomen via een van de onze handelaars”, zegt directeur Wim Herman.

Bednet heeft dit jaar een recordaantal kinderen geholpen door hen via videoconferenties de kans te geven om toch lessen te kunnen volgen. “Vorig jaar zaten we aan 339 kinderen, dit jaar ging het al om 360 kinderen”, licht directeur Els Janssens van Bednet toe. “Dat kinderen ondanks hun ziekte toch lessen kunnen volgen, is belangrijk. Zo wordt de leerachterstand minder groot en blijft er ook een contact met de klasgenootjes. Voor de kinderen zelf is dat het allerbelangrijkste.”

En het project Bednet werpt ook zijn vruchten af. “We willen niet zeggen dat leerlingen alleen maar slagen omdat wij een videoverbinding regelen met hun klas. Maar we stellen wel vast dat 80 tot 90% van de leerlingen met wie we werken, wel overgaan naar het volgende jaar. Dat ze minder of geen leerachterstand oplopen door hun ziekte is heel belangrijk.”

Bij Bednet beschikken ze momenteel over 450 sets om videoconferenties mogelijk te maken. “En dat aantal willen we nu optrekken naar zeshonderd. Vroeger moesten we noodgedwongen met wachtlijsten werken, maar nu willen we elk kind dat in aanmerking komt voor een rechtstreekse verbinding met de klas ook onmiddellijk onze diensten kunnen aanbieden. Het gaat om kinderen uit het lager onderwijs maar ook om middelbare studenten. En zelfs kleuters en tienermoeders kunnen bij ons terecht.”

Er zal nu vooral in draagbare sets worden geïnvesteerd die makkelijker van de ene klas naar de andere kunnen worden getransporteerd.