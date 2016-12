Kontich - Precies 7,5 jaar na Hilde Rens, in Vlaanderen bekend als zangeres en tv-presentatrice Yasmine, heeft ook haar oudere zus Anja (53) afscheid genomen van het leven. Het nieuws over haar dood joeg gisteren een schokgolf door Kontich, de gemeente waar ze schepen was.

Sinds een jaar was Anja Rens voor N-VA schepen van Burgerzaken, Lokale Economie, Gezondheidszorg, Feestelijkheden en Dierenwelzijn. Ze deed haar job vol overgave en was graag gezien in de gemeente. Maar ...