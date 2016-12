Honderden werknemers die nog perfect kunnen functioneren moeten nu thuis gaan zitten

Het is weer van dat. Drie bedrijven kiezen voor brugpensioen vanaf 55 om hun herstructurering met een minimum aan sociaal leed en conflict met de vakbonden te kunnen uitvoeren. AXA, Douwe Egberts en Makro hopen hiervoor nog dit jaar de goedkeuring te krijgen van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en er is ongeveer niemand die eraan twijfelt dat die goedkeuring er ook zal komen. Als de vakbonden en de werkgevers het eens worden, denkt een minister twee keer na voor hij ze nog terugfluit.

Het resultaat is dat honderden werknemers die nog perfect jarenlang hadden kunnen functioneren – en dat vermoedelijk in heel wat gevallen ook hadden willen doen – nu thuis moeten gaan zitten. Werkloos, afgedankt, gedumpt vanwege hun leeftijd, en dat voor een deel op kosten van de belastingbetaler.

Voor de werknemers zelf kan het een troost zijn dat ze maar weinig verliezen aan inkomen en dat is hen van harte gegund, maar iemand moet wel de rekening betalen. Econoom Pascal Paepen waarschuwt ervoor dat in de komende jaren nog vele vijftigers op deze manier van de arbeidsmarkt geduwd worden en dat het altijd op hetzelfde mechanisme neerkomt: de kosten verhalen op de volgende generatie.

Het is een ziekte in onze samenleving en de genezing verloopt tergend traag: elk jaar wordt de minimumleeftijd voor brugpensioenen met één jaar opgetrokken, tot 60 in 2020. Bedrijven die willen afslanken, kunnen dus nog een hele tijd gretig graaien in de Belgische trukendoos om van hun oudere vijftigers af te geraken.

Er zitten nog meer cynische kanten aan dit verhaal. Zo heeft een bedrijf als AXA het statuut van bedrijf in herstructurering gekregen, wat de regeling voor brugpensioenen mogelijk maakt. Maar AXA is een van de grootste verzekeraars ter wereld, met meer dan 100 miljoen klanten wereldwijd, een omzet van 75 miljard euro in de eerste negen maanden van dit jaar en meer dan vijf miljard euro winst vorig jaar. AXA België apart realiseerde in 2015 een winst van 721 miljoen euro. Is dit het profiel van een bedrijf in nood dat extra hulp nodig heeft van overheid en belastingbetaler om zijn competitiviteit te verbeteren?

De politici, maar net zo goed de vakbonden en de werkgevers, volharden in de boosheid. De burgers zien dat het niet klopt en dat er geen consequente aanpak is. Het zou wel eens kunnen dat juist door dit soort van zacht heelmeesterschap en wazige regelingen (eerder deze week hadden we al het Arcoverhaal) steeds meer mensen opteren voor drastischer oplossingen, in de categorie van Brexit, Trump of extreemrechtse partijen.

Door Dirk Hendrikx, redacteur Gazet van Antwerpen