't Is gebeurd: dit is de 'Slimste Mens Ter Wereld 2016'

De strijd der titanen is donderdagavond losgebarsten: klappers Olga Leyers, Gilles Van Bouwel en Eva De Roo gaven het beste van zichzelf om de felbegeerde titel in de wacht te slepen. De kandidaten waren aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk kon Erik Van Looy maar eentje tot winnaar kronen.

Wie is de nieuwkomer?

De 19-jarige Olga Leyers kwam het Eva De Roo en Gilles Van Bouwel knap lastig maken in de laatste aflevering van deze editie. Omdat zij tijdens de reeks het hoogste aantal afleveringen overleefde, kreeg ze de eer om als laatste in de finaleweken in te stromen, wat haar kansen op de eindwinst aanzienlijk verhoogden.

Toen Olga de befaamde “kaap van 11” niet kon overschrijden had ze tijdens haar laatste aflevering een traantje weggepinkt, omdat ze het record niet had kunnen verzilveren. Daar heeft ze zich nu overgezet, vertelde ze, “want ik heb een ander record gehaald. Ik ben nog maar negentien... en ik heb al drie keer gebleit op tv.”

Wie zit er in de jury?

Voor de laatste aflevering trommelden de programmamakers opnieuw Philippe Geubels en Jeroom op. Een combinatie van beide heren kan soms tot enge gevolgen leiden, letterlijk dan, zo bleek uit deze face swap.

Flauwste mop?

De kandidaten moesten er even inkomen tijdens de finale-aflevering, zo leek het. De bedenkers van de vragen hadden immers een taalmopje klaar als tweede vraag van de 3-6-9-ronde.

“Salami bestaat voor twee derde uit noten. Welke?” vroeg Erik. Olga en Gilles hadden allebei geen flauw idee. Terwijl het publiek al begon te gniffelen, duurde het toch nog even voor Eva uiteindelijk het juiste antwoord doorhad. Sa-La-Mi. De muzieknoten la en mi.

“Woordspelingen dat vinden we leuk, hé”, reageerde Erik Van Looy nog. “Heel leuk”, antwoordden de kandidaten met wat twijfel.

Meest aangebrande grap?

“Zo ooit eens in de finale geraken, is dat een droom voor jullie?” vroeg Erik Van Looy aan de twee juryleden. “Dat is te hoog gegrepen voor mij”, zei Philippe. “Ik hoop in een finaliste te geraken...” Een gechoqueerd lachsalvo volgde. “Haar papa kan er ook mee lachen”, zei Philippe, doelend op Jan Leyers die in de zaal zat. “De papa van Gilles?” vroeg Jeroom.

Hoe verliepen de eerste rondes?

Tijdens de eerste ronde kon Erik alle punten uitdelen: Olga ging verder met 60, Gilles met 100 en Eva met 70 seconden. Voor de laatste keer dit seizoen vroegen enkele bekende Vlamingen vragen aan de kandidaten. Dat zorgde voor een tussenstand van 91 voor Olga, 159 voor Gilles en 145 seconden voor Eva. Ook na de puzzelronde kon Gilles aan de leiding blijven met 266 seconden, de dames haalden er 168 (Olga) en 142 (Eva). De fotoronde klopte af op een tussenstand van 259 voor Olga, 306 voor Gilles en 267 voor Eva. Olga had nog één ronde om haar plaatsje in de finale veilig te stellen.

Wie kon niet langer meestrijden voor de titel?

Deze aflevering draaide om het vinden van de winnaar. Diegene met het laagste aantal seconden na de ronde “het collectieve geheugen” viel dus af voor de finale, zodat de twee met het hoogste aantal verder konden strijden.

De jongste uit het gezelschap kon de andere twee nog bijna inhalen, maar stopte bij de laatste vraag te snel, omdat ze zich misrekend had. Met slechts enkele seconden verwijderd van Eva (345), moest Olga (338) als eerste de race verlaten.

Hoe verloopt de finale?

Bij het begin van de finale stond er 438 en 345 op de teller. De twee kandidaten waren duidelijk aan elkaar gewaagd. Het ging gelijk op en de spanning was te snijden.

Het was de laatste vraag die voor één van de spannendste momenten uit de reeks zorgde. De score was 91 voor Gilles, 68 voor Eva. Eva, die aan de beurt was, had vijf juiste antwoorden nodig om hem naar huis te spelen, Gilles maar vier. De vraag was: “Wat weet je over Sisyphus?” Eva stopte meteen, omdat ze dacht dat ze niet alle vijf de trefwoorden zou vinden en hoopte dat Gilles er ook geen vier wist. Dat zou ervoor gezorgd hebben dat ze een nieuwe vraag en kans had gekregen om hem naar huis te kunnen spelen. Dat was buiten Gilles gerekend. De 28-jarige gaf in drie seconden tijd de vier beslissende antwoorden.

Wie mag zich de Slimste Mens ter Wereld van 2016 noemen?

De opvolger van Tom Waes is dan ook Gilles Van Bouwel. Hij verbaasde in het vierde seizoen van De Mol iedereen met zijn sluwe spelwijze, maar tijdens dit quizprogramma heeft hij indrukwekkend en eerlijk gewonnen. Hij mag zich voor een jaar lang De Slimste Mens Ter Wereld noemen.