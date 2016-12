Christoff blikt terug op moeilijke periode: “Ik zag geen houvast meer”

De Vlaamse schlagerzanger Christoff heeft even in zijn diepste zielenroerselen laten kijken. Hij steekt zijn geloof en het belang dat hij er aan hecht niet onder stoelen of banken. Zo zal hij tijdens de eindejaarsperiode in vijftien kerken optreden. Zijn steun en toeverlaat Rita blikt ook terug op het jaar 2007, waarin Christoff het zeer moeilijk had en een wanhoopsdaad ondernam.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.