'Mijn Pop-uprestaurant!' komt volgend jaar met drie restaurants naar Antwerpen

Antwerpen is ook volgend jaar gaststad voor de opnames van het VTM-programma Mijn Pop-uprestaurant! Liefst drie pop-ups zullen daar strijd leveren. Evi Hanssen is wederom gastvrouw.

Voor de vierde keer op rij is Antwerpen gaststad voor Mijn Pop-uprestaurant! Het bekende VTM-programma komt begin 2017 terug voor een vierde editie. Ook dit jaar zijn er enkele nieuwigheden. Grootste verandering is het kleinere aantal steden waar de opnames verlopen. In het prille begin waren er vijf steden die meededen, vorig jaar nog drie. Dit jaar is dat alweer één minder.

Antwerpen is één van de twee vaste locaties. Daar worden de pop-ups wederom geplaatst op de Gedempte Zuiderdokken. Daar was het programma ook al de voorbije twee lentes te vinden. Alleen in het eerste seizoen stond de pop-up op het Astridplein naast het Centraal Station.

Al twee keer speelde Antwerpen de finale. Dat was het geval tijdens het eerste seizoen in 2014 met Jeremy en Noémie, en een half jaar geleden grepen favorieten Miette en Willem net naast de overwinning.

Nieuw is ook dat er geen twee, maar drie pop-ups zij aan zij worden neergepoot. Antwerpen krijgt dus drie restaurants naast elkaar. In de andere stad, Kortrijk, is dat ook het geval. De kandidaten strijden tegen elkaar vanuit twee steden wat de onderlinge concurrentie nog scherper maakt. In Kortrijk is het programma voor de derde keer te gast. Het historische Schouwburgplein zal volgend jaar de drie pop-uprestaurants huisvesten.

Ondertussen zijn de eerste opnames al bezig. De opbouw van de imposante pop-uprestaurants start echter pas op 9 januari 2017.