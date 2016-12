Project voor dorpshart Hombeek valt in de prijzen

Hombeek / Mechelen - Het project ‘Hart voor Hombeek’ van de stad Mechelen is een van de winnaars van de prijs ‘Natuur in je Buurt’ van het Agentschap Natuur en Bos.

Per provincie zijn er twee laureaten, die bovendien 50.000 euro ondersteuning krijgen voor de realisatie van het project. De werken aan het nieuwe dorpsplein in Hombeek starten in mei 2017. Het voorliggend ontwerp is het resultaat van een participatietraject. De initiatiefnemer voor het project is burgemeester Bart Somers (Open Vld), die zelf in Hombeek woont.

“Hart voor Hombeek is grootste project voor het dorp sinds lange tijd. Met de realisatie ervan krijgt Hombeek pas echt een dorpshart die naam waardig. Het centraal plein is trouwens maar een deel van het masterplan voor Hombeek dat in februari al in uitvoering gaat met de renovatie en uitbreiding van het dorpshuis”, zegt schepen Stefaan Deleus (CD&V), zelf Hombekenaar.

In het ontwerp werd voluit gekozen voor een groen dorpsplein met een landelijk karakter. “Precies die ruimtelijke inrichting wordt door Natuur en Bos geprezen als vernieuwend groenproject. Met de prijs Natuur in je Buurt wil ANB projecten ondersteunen die zorgen voor meer en beter groen in de verstedelijkte omgeving”, vertelt schepen van milieu Marina De Bie (Groen).

www.mechelen.be/hartvoorhombeek