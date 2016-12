ADVIES. Wat kan je doen als je haar maar niet wil groeien?

Heb je lange lokken in je dromen, maar kom je in de spiegel niet verder dan een kort kopje? Dan is het tijd om bij de kapper langs te gaan, adviseert Jochen Vanhoudt van kapsalon Clientology.

"Sommige mensen met fijn haar hebben snel last van gesplitste puntjes, waardoor het haar eigenlijk zichzelf inkort", zegt Jochen. "In dat geval doe je er goed aan om de kapotte puntjes vaker te laten bijknippen. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar dat is het niet. Je haar groeit zo'n twee à drie centimeter per maand. Als je er elke zes weken een halve centimeter laat afknippen, hou je je haar gezond. Als je twee of drie maanden wacht om naar de kapper te gaan, gaat het splitsen en moet je er meteen drie à vier centimer laten afknippen. Heb je ook last van haaruitval, dan neem je best vitaminen die je combineert met een speciale shampoo tegen haaruitval, die de bloedcirculatie stimuleert waardoor de vitaminen beter opgenomen zullen worden".

Lees meer: Wat kan je doen tegen haaruitval?

"Wil je niet wachten tot je haar gegroeid is, dan zijn extentions een goede optie. Extentions met keratine kunnen het haar beschadigen, dus je laat ze best zetten met een speciale 'weaving'-techiek. Daarbij worden de exentions aangebracht op een vlechtje in het eigen haar, waardoor je zonder te veel schade toch langer haar hebt."

Een foto die is geplaatst door Jochen Vanhoudt (@jochenclientology) op 18 Jun 2016 om 9:04 PDT

Heb je zelf een vraag voor Jochen? Mail ze ons en wij leggen hem de leukste vragen voor.