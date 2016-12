Dit is de wondermooie reden dat heel Nederland nagels lakt

Terwijl Vlaanderen zich verwarmt aan de acties van Music for Life, loopt bij onze noorderburen de tegenhanger Serious Request van radiozender 3FM. Een jongetje is er nu de harten van heel Nederland aan het veroveren: de zesjarige Tijn heeft hersenstamkanker en vraag aan iedereen om nagels te lakken.

“Hoewel Tijn ongeneeslijk ziek is en zijn levensverwachting minder is dan een jaar, wil hij zich samen met zijn ouders deze week inzetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Serious Request en aandacht te vragen voor zijn ziekte DIPG (hersenstamkanker)”, zo luidt de oproep die zijn ouders online zetten. “Hij wil mensen uitdagen om hun nagels te lakken en gelakt te laten tot kerst en 1 euro te doneren, of 10 euro te doneren aan zijn actie voor Serious Request, dit alles onder het mom van ‘Lak aan DIPG’.”

Tijn kwam met zijn vader langs in het Glazen Huis. Omdat het waarschijnlijk zijn laatste Serious Request is, wil hij zich graag inzetten voor alle kinderen die sterven aan longontsteking -het thema van dit jaar.

De actie laat niemand onberoerd: iedereen schiet in de bres voor de ongeneeslijk zieke Tijn en zijn actie. Het totaalbedrag bedraagt na één dag al een half miljoen euro en ook veel bekende Nederlanders springen op de kar. Onder hen politicus Geert Wilders en top-dj Armin Van Buuren.