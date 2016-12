Politie bestormt moskee in Berlijn

Er zijn verschillende politieacties aan de gang in Berlijn. De politie viel onder meer binnen bij een ontmoetingsplaats van een salafistische moskee. Ondertussen melden media dat vingerafdrukken van Amri gevonden werden op de deur van de vrachtwagen die gebruikt werd bij de aanslag. De stuurcabine van die vrachtwagen werd pas de dag na de aanslag doorzocht. De broers van Amri zijn ervan overtuigd dat hij niet de dader is.

Momenteel zijn er verschillende politieacties aan de gang in Berlijn. Speciale eenheden van de politie vielen binnen bij verschillende ontmoetingsplaatsen van de salafistische moskeevereniging “Fussilet 33”. Amri zou ontmoetingsplaatsen van die vereniging vaak bezocht hebben. Volgens de Berliner Zeitung gebruikte de politie bij een operatie in het stadsdeel Moabit flashgranaten en braken ze de deur open met explosieven.

Volgens de Duitse inlichtingendiensten betreft het een extremistische vereniging die openlijk sympathie heeft voor IS. De moskeeën van de vereniging zouden voornamelijk bezocht worden door Turken en blanke moslims. De vereniging zou terroristen in Syrië gefinancierd hebben. Het is niet de eerste keer dat de vereniging in het vizier, de politie viel er in 2015 al binnen. Intussen is duidelijk waarom de politie binnenviel in de moskee. Anis Amri werd er kort na de aanslag gefilmd door bewakingscamera's aan de uitgang van de moskee.

Vrachtwagen pas dinsdag doorzocht

Anis Amri wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor de aanslag maandagavond op de kerstmarkt in Berlijn. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven. De Berlijnse politie meldde dat ze pas een dag later de binnenkant van de vrachtwagen doorzocht. Daarbij werd een portefeuille met identiteitspapieren van Amri gevonden.

Verschillende media melden ondertussen dat ook vingerafdrukken van Amri werden aangetroffen op de deur van de vrachtwagen. Er werd echter geen bron genoemd en het bericht werd voorlopig niet officieel bevestigd.

Zichzelf aangeboden

Uit afgeluisterde telefoongesprekken van haatpredikers blijkt dat Anis Amri zich een paar maanden geleden als zelfmoordterrorist had aangeboden. Maar de verklaringen van Amri waren toen zo ingewikkeld dat ze blijkbaar onvoldoende waren om hem te kunnen arresteren. Dat melden verschillende Duitse media.

Hondenpatrouilles

De politie heeft deze ochtend ook een asielcentrum in Emmerich doorzocht, ook in deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar Anis Amri een tijdlang verbleven zou hebben. De actie, waarbij een honderdtal politieagenten betrokken waren, duurde ongeveer een uur lang. Over de precieze aanleiding is voorlopig niets bekend.

De zoektocht naar Amri strekt zich intussen zelfs uit tot in Denemarken. De politie heeft een haven en veerboot doorzocht in het noorden van het land, na een tip dat Amri daar was gezien. De actie leverde geen resultaat op.

"Onze beoordeling deze ochtend is dat niets suggereert dat hij in Grenaa is of is geweest", zei politiewoordvoerder Klaus Arboe Rasmussen aan de pers. De politie schoot in actie op basis van informatie die woensdag was binnengelopen. De ordediensten schakelden een helikopter en hondenpatrouilles in. Rasmussen zei wel dat de politiepatrouilles in het gebied zullen blijven, terwijl de Europese zoektocht naar de Tunesiër Anis Amri voortduurt.

"Hij heeft het niet gedaan"

De Tunesische overheid laat weten dat de familie van Amri daar woensdag ondervraagd werd door de plaatselijke antiterrorisme-eenheid. Er werd volgens de Tunesiërs ook een cel opgedoekt die banden zou hebben met 'terroristen' in Algerije en Libië. Die zou echter geen banden hebben met Amri.

Een van de broers van Anis Amri, Abdelkader Amri, zegt vanuit het Tunesische Oueslatia dat ‘zijn broer het niet gedaan heeft’. “Anis is naar Europa gegaan om er te gaan werken en om onze familie te helpen.” Ook broer Walid zegt dat zijn broer geen banden had met terrorisme. "We stonden via Facebook in contact met hem. 10 dagen geleden hebben we hem nog gesproken. Hij vertelde toen dat hij in januari naar Tunesië zou komen en dat hij net een auto gekocht had voor een project.”