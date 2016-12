Dit zijn voor ons de 10 opmerkelijkste Antwerpse foto’s uit 2016

In nieuwsjaar 2016 was het voor de fotografen van Gazet van Antwerpen niet makkelijk om alles te registreren: lief en vooral leed kwamen voorbij de lens, en onderwerpen als terreurdreiging of de vluchtelingenstroom maken ook journalisten even stil. Naast ophefmakend nieuws was er gelukkig ook ruimte en tijd voor mooie portretten, grappige situaties of... foto’s die op zich weer een start vormden voor een nieuwsverhaal. We maakten dit overzicht uit de provincie Antwerpen.

1. De selfie-nemende moslima bij een Pegida-betoging in Antwerpen. “Ik wilde al lang met Dewinter op de foto”, aldus Zakia Belkhiri. Zij trok op zaterdag 14 mei naar de Antwerpse expo-wijk, waar Pegida en Vlaams Belang betoogden tegen islamterreur. “Met mijn actie wil ik tonen dat ik me niet laat doen door racistische opmerkingen.”

Foto: Photo News

2. . De roeiende tieners tijdens de wateroverlast in Merksplas. Begin juni waren de Kempen herschapen in een grote waterplas. De gemeenten Retie, Merksplas, Baarle-Hertog, Retie en Arendonk kregen de volle laag. Lisa Verachtert (15) maakte van de nood een deugd en haalde samen met Xander De Breuck de rubberboot uit de garage, op de Steenweg op Turnhout. “In totaal zijn we twee uur onderweg geweest naar school. We waren te laat, maar op het secretariaat konden ze ermee lachen.”

Foto: Mia Uydens

3. De narwal die vanuit de Noordpool Bornem bereikte. Op 28 april spoelde Langs de Schelde aan de sluis van Wintam (Bornem) een dode walvis aan. De vondst van de narwal, een tandwalvis die normaal enkel op de Noordpool te vinden is, was uniek. Wellicht is de walvis ver afgedreven in de zoektocht naar voedsel en mogelijk in de Noordzee of Schelde gestorven. Vermoedelijk was ondervoeding ook de doodsoorzaak van het zoogdier.

Foto: Theo Derkinderen

4. Het meisje dat de Parkbrug ontdekte. In juni kreeg Antwerpen een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug. De Parkbrug over de Leien verbindt het Eilandje met Spoor Noord. Naast een ritje over de Parkbrug is ook een wandeling de moeite waard, want in het opvallende ontwerp zijn kijkgaten in allerlei vormen verwerkt. De nieuwe voetgangers- en fietsersbrug is 67 meter lang, 10 meter breed en 170 ton zwaar.

Foto: Jan Van der Perre

5. Een bomvolle Bourla die 24u bleef zitten/liggen voor Fabre. De Antwerpse Bourla beleefde een historische theatervoorstelling in het laatste weekend van januari . Mount Olympus van Jan Fabre duurde 24 uur en was er dan ook alleen voor de durvers. Tijdens het stuk gingen de marathonkijkers een uiltje knappen in de foyer, of beleefden de uitputting samen met de acteurs op de scène. Zo ontstond een nooit geziene intensiteit. En dat was net de betrachting van de Antwerpse theatermaker.

Foto: Joris Herregods

6. Duizenden Pokémon-jagers die elkaar ontmoetten in de Kammenstraat. “De Pokémon Go-hype staat nog maar aan het begin.” Die uitspraak van Vincent Buysens, organisator van dit evenement, bleek achteraf wat overroepen. Maar het was dé zomertrend. En op 27 juli moest zelfs even de Antwerpse Kammenstraat worden afgesloten. Intussen is het weer rustig geworden rond de kleine monstertjes.

Foto: Joris Herregods

7. De extra controles aan de Luchthaven van Deurne. In maart, kort na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem, verschoof een groot deel van het vliegverkeer naar Deurne. Dat zorgde voor een ongeziene druktepiek, maar maakte ook extra controles noodzakelijk.

Foto: BELGA

8. De peuter die àlles uit de nazomer haalde. Het was nog een heerlijke nazomer in september. Het was eigenlijk te warm om in de klas te zitten, en wie aan het werk was, zocht ’s avonds een leuk terras of een zwembad op. Deze peuter vond een heerlijk plekje op de Antwerpse Paardenmarkt, waar ook onze fotografe net passeerde: heerlijk plonzen in een plastic badje op straat.

Foto: Kioni Papadopoulos

9. De ontmoeting met het YouTube-fenomeen. De jonge Antwerpse rapper Soufiane Eddyani bezocht in oktober twee Merksemse scholen. De jonge volgers wilden allemaal met hun YouTube-held op de foto. De 17-jarige Soufiane was er in september in geslaagd om met de clip van ‘God vergeef me’ 370.000 views te halen. Zijn vorige clip haalde ook al 460.000 kijkers.

Foto: Joris Herregods

10. De artistieke parade die door Antwerpen-Noord trok. De AP Hogeschool organiseerde samen met het district Antwerpen en de buurtbewoners van Antwerpen-Noord Noorderlicht, een kunstige parade die net voor Kerstmis vanop het Sint-Jansplein vertroken door de donkere straten naar Campus Spoor Noord stapte.