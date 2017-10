OVERZICHT. Vier lange jaren in zaak-Hodei kennen eindelijk een sluitstuk

Antwerpen - Vier personen zijn veroordeeld tot gevangenissen tot vier jaar cel voor hun aandeel in de overval op Hodei Egiluz Diaz. Daarmee lijkt de zaak van de Baskische uitwisselingsstudent, die sinds 18 oktober 2013 vermist was en wiens lichaam in februari 2016 werd bovengehaald in het Kattendijkdok, na vier lange jaren eindelijk te zijn afgerond. Een overzicht van alle belangrijke data en feiten in de verdwijningszaak.

18 oktober 2013 – Hodei vermist na nachtje stappen

Hodei was op een vrijdagavond in oktober uit geweest met een aantal vrienden in het centrum van Antwerpen. Hij werd het laatst gezien aan ...