Blad heemkring eenmalig in de krantenwinkel

Kontich - Reineringen, het tijdschrift van de Kontichse Kring voor Heemkunde, is voor één keer ook verkrijgbaar in krantenwinkel Het Bazarke in Kontich-Kazerne. Het recentste nummer is immers volledig gewijd aan de geschiedenis van de wijk.

“De editie is rijk geïllustreerd met vooral oude foto’s en telt uitzonderlijk ook vier bladzijden meer”, vertelt voorzitter Frank Hellemans. “De Kazernenaars krijgen in het blad een uitvoerig beeld van de evolutie van hun wijk. We trekken doorheen de eeuwen met verhalen uit de Gallo-Romeinse tijd, de middeleeuwen en uiteraard de hoogdagen van de kazerne. Daarnaast schetsen we de levensloop van een aantal bekende Kontich-Kazernenaren, zoals Phil Bosmans, tv-maker Tim Van Aelst en de broers Bruno en Bart De Wever."

"Deze speciale editie was veel te klein voor alle interessante verhalen over de wijk, dus plannen we nog een vervolg met onder meer de geschiedenis van de oudste spoorlijn van het Europese vasteland, die door onze gemeente loopt.”

Reineringen, jaargang 8, nummer 2 is voor vijf euro te verkrijgen bij Het Bazarke aan de Kapelstraat.