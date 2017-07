Lint - Kunstvereniging Piazza dell’Arte heeft de voorbije week een aantal workshops rond grafische vormgeving gegeven aan jongeren in OC De Witte Merel.Logo’s, een overtuigende flyer, artistieke prints, illustraties, animaties of graphic novels: het kon alle kanten uit. Dit weekend was het eindresultaat te bewonderen. De opvallende bloemmotieven aan de ingang van het centrum zijn alvast een blijvende herinnering aan het kunstatelier.