Luytershof krijgt Vlaamse subsidie

Lint - Toerisme Vlaanderen gaat bijna 225.000 euro investeren in een aantal jeugdverblijven in onze provincie. 't Luytershof mag op een subsidie van 5.254 euro rekenen.

Met dat geld kan het Lintse jeugdverblijf werken aan de modernisering van haar infrastructuur. De accommodatie zal ook kindvriendelijker en toegankelijker gemaakt worden. "Het aanbod van jeugdverblijven voor jongeren met een beperking is nog te beperkt in Vlaanderen", zegt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). "Een uitbreiding van dat aanbod vergt serieuze investeringen en dat is dikwijls pas mogelijk als de overheid mee ondersteunt."