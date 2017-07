Rommelmarkt van voetbalclub Martinus

Kontich - Voetbalclub Martinus Kontich organiseert zondag 16 juli haar jaarlijkse rommelmarkt achter de Sint-Martinuskerk.

De kramen van de rommelmarkt zullen zich uitstrekken over de Magdalenastraat, de Duivenstraat, de Ooststatiestraat en het Sint-Jansplein. "Ook de parochiezaal, de Martinuszaal en de tuin van de Dekenij zullen vol staan", zegt Stefan Franssen van de organisatie. "In totaal hebben we 1500 lopende meters aan standplaatsen, die reeds drie weken volgeboekt zijn. De bezoekers kunnen in de KWB-lokalen terecht voor een hapje en een drankje."

De rommelmarkt vindt zondag 16 juli plaats van 9 uur tot 17 uur. De inkom is gratis.