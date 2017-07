Tentoonstelling rond klimaatverandering

Lint - De gemeentelijke werkgroep Klimaatactieplan Lint en Natuurpunt Land van Reyen organiseren deze en volgende maand een expo rond de strijd tegen de opwarming van de aarde. De tentoonstelling vindt plaats in OC De Witte Merel.

De gemeente Lint wilt in 2030 klimaatneutraal zijn en zal daarom in kaart brengen welke inspanningen reeds zijn geleverd en waar er nog opportuniteiten mogelijk zijn. Een werkgroep moet zo veel mogelijk impulsen en ideeën verzamelen om tot een gemeentelijk klimaatactieplan te komen.

"Eerder dit jaar riepen we de Lintenaren op om mee te werken aan dat plan", zegt Kristin Goossens van de werkgroep. "Meerdere geïnteresseerden hebben zich gemeld en er wordt ijverig aan gewerkt. In juli en augustus kunnen de mensen in OC De Witte Merel komen ontdekken wat ze zélf kunnen doen. Saartje Vandendriessche, bekende Vlaming uit Lint én natuurliefhebster, ondersteunde maar al te graag deze tentoonstelling. Daarnaast hebben we ook een online-enquête uitgewerkt waarin we vanaf 18 juli de burger zullen peilen naar pijnpunten en oplossingen."

De tentoonstelling 'Samen tegen klimaatverandering' is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bib. Deze zijn hier terug te vinden.