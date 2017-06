Stationsnaam nu ook officieel 'Kontich-Lint'

Lint / Kontich - Het treinstation van Kontich is niet meer. In naam toch alvast, want een aannemer heeft gisteren in opdracht van vervoersmaatschappij NMBS de oude stationsborden vervangen door exemplaren met de bedrukking 'Kontich-Lint'.

De naamsverandering die exact een jaar geleden werd aangekondigd is daarmee ook officieel een feit. De wijziging moet het station, gelegen op de grens van beide gemeenten, nog interessanter maken voor de bewoners van Lint. Nu al nemen evenveel Lintenaren als mensen uit Kontich de trein in het station. Uit analyses van de NMBS blijkt ook dat het groeipotentieel aan reizigers in Lint het grootst is. Ook de nabijgelegen AED Studios waren voorstander van de nieuwe naam.