FOTO. Scholen racen tegen elkaar tijdens veldloop De Wilg

Wommelgem / Hove / Lint / Kontich / Duffel / Mortsel / Edegem - De Lintse basisschool De Wilg heeft gisterennamiddag voor de 29ste keer haar scholenveldloop georganiseerd. Ruim 400 leerlingen van negen verschillende scholen uit de regio zetten letterlijk hun beste beentje voor.

De scholenveldloop van basisschool De Wilg is al vele jaren een traditie. Aan deze 29ste editie namen meer dan 400 leerlingen deel van GBS Klimop en Mater Christi uit Lint, De Schans uit Kontich, 't Kofschip uit Edegem, De Boomgaard uit Wommelgem, 't Groen Schooltje uit Hove, De Bolster en Ten Dorpe uit Mortsel en Kiliaan Duffel, naast een ruime afvaardiging van de organiserende school.

Zeker evenveel ouders, grootouders, broertjes en zusjes kwamen hen onder een stralende zon aanmoedigen. De leerlingen liepen per leeftijdscategorie een afstand tussen de 50 en de 800 meter over het schooldomein. Helemaal aan het einde van het evenement namen ook papa's, mama's, juffen en meesters het in een race tegen elkaar op.