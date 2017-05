Borsbeek - Het Pinksterweekend staat in Borsbeek traditioneel garant voor feest en koers. Met een openluchtcafé, een culinaire wandeling, een dikkebanden- en hogehakkenkoers en een race achter derny's is het programma van zaterdag en zondag goed gevuld. De 54ste Stan Ockers Classic en de jaarmarkt sluiten het feestweekend maandag af.

De lokale Chiro opent zaterdag 3 juni de debatten met de 15de editie van het openluchtevenement JapTap. Vanaf 19 uur is iedereen welkom op het pleintje op de hoek van de Schanslaan en de Akkerdonckstraat voor iets tegen de dorst en iets tegen de honger. Afrit 22 zorgt voor de muzikale omkadering. Het Gemeentelijk Feestcomité organiseert zaterdag ook de culinaire wandeling Hap & Stap, die dit jaar in het teken van de Smurfen zal staan.

Op Pinksterzondag trekken de Borsbekenaren maar beter sportieve kledij aan, want de ganse dag is dan gevuld met fiets- en loopactiviteiten. Begonnen wordt er om 11 uur met een recreatieve dorpsloop van vijf kilometer, gevolgd door de Dikke Bandenkoers voor de allerkleinsten. Daarna schieten de dames in actie voor een fietsrace op hoge hakken van minstens 6 centimeter. Een beperkt aantal deelnemers start om 14.30 uur in de allereerste Amigo Koers, een dernywedstrijd achter brommers. De amateurwielrenners zijn de laatsten die de benen mogen insmeren voor de Memorial Gilbert Wydooghe, een tocht van 50 kilometer. Tussendoor worden de Borsbeekse sportkampioenen van 2016 gevierd. Alle activiteiten hebben hun start en aankomst op het plein aan de watertoren.

Het Pinksterweekend kent op maandag 5 juni zijn traditionele slot met de jaarmarkt in het centrum en de 54ste Stan Ockers Classic, een organisatie van de vzw Vliegend Wiel. "Sinds 2011 is deze, als enige overgebleven kermiskoers uit de provincie, uitgegroeid tot een volwaardige profkoers", zegt organisator Peter Van Hoof. "De renners rijden 14 ronden van 12,1 kilometer, in totaal goed voor 169,4 kilometer. Het parcours loopt door het centrum van Borsbeek, via de Herentalsebaan in Wommelgem naar het centrum van Vremde en vervolgens langs Boechout terug naar de finish aan de watertoren. De bekendste namen die aan de start komen zijn Victor Campenaerts en Kris Boeckmans. De start is voorzien rond 14 uur."