Cultuurseizoen trekt zich opnieuw op gang

Lint - De cultuurdienst heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten en kan met trots het nieuwe cultuurseizoen 2017-2018 presenteren.

Onder meer Mich Walschaerts, Pieter Embrechts, Lucas Van den Eynde, Ben Segers, Mauro Pawlowski en Guido Belcanto zaken dit jaar af naar OC De Witte Merel. Op het eerste optreden is het nog wachten tot 7 oktober, maar maandag gaat wel de abonnementenverkoop reeds van start.

Bij reservering van minimaal vier voorstellingen krijg je niet alleen 10 procent korting op de aankoopprijs, je verzekert je ook meteen van een goede plaats in de zaal. De losse ticketverkoop start immers pas op woensdag 21 juni. Vanaf acht voorstellingen krijg je zelfs 20 procent korting. Het volledige programma en informatie over de abonnementenregeling is terug te vinden op de website van de gemeente. De infobrochure wordt dit weekend ook verdeeld over de Lintse brievenbussen.

www.lint.be