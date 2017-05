Frituur Kievit blaast 40 kaarsjes uit

Lint - De bekende Lintse frituur Kievit viert deze week haar veertigste verjaardag. En het einde is nog lang niet in zicht voor de zaak, want met dochter Kathleen en schoonzoon Wouter Smulders is de opvolging verzekerd.

Marc Pletinckx (63) kocht in 1977 samen met zijn vrouw ­Mieke Wouters (70) twee aangrenzende handelspanden in de Koning-Albertstraat. In het ene begon het koppel een frituur, het andere werd omgebouwd tot restaurant. “Voordien waren hier een café en een kapsalon gevestigd”, zegt Marc. “Ik werkte in die tijd bij een traiteurzaak in Antwerpen, Mieke had een job bij de bank. Het was voor ons allebei een sprong in het duister, maar de frituur sloeg gelukkig meteen aan bij de mensen in het dorp.

"Een restaurant vonden de Lintenaren dan weer vreemd. Uit eten gaan was immers weggelegd voor de rijkelui. In 1984 hebben we daarom gekozen voor een eigen traiteurzaak. Het restaurant werd een apart zaaltje dat gereserveerd kon worden door groepen. In dat jaar kreeg ons team ook versterking van Greet Wuldiers, die hier nog altijd werkt.”

Marc en Mieke combineerden de frituur en traiteur twintig jaar lang en verwelkomden in de tussentijd ook dochter Kathleen (38) in de zaak. “Zij had heel wat ­horeca-ervaring, ze werkte zelfs bij een sterrenrestaurant, maar koos toch voor de frituur”, vertelt Marc. “In de jaren 2000 zijn we de traiteurzaak beginnen afbouwen en in 2010 verdween de muur tussen de frituur en het zaaltje. Bij die verbouwingen leerde ­Kathleen haar man Wouter kennen. Die heeft enige tijd geleden zijn job in de bouw opgezegd en zal samen met onze dochter de frituur in de toekomst gaan leiden.”