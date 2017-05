Kunstfabriek luistert Fort op met muziek

Duffel - De leerlingen van De Kunstfabriek zullen tijdens de Fortengordel van zondag het hoge woord voeren. Letterlijk, want ze staan de hele dag in voor zang en muziek.

Lesgeefster Veronica Joris neemt maar al te graag deel aan de Fortengordel. "Het zal mijn eerste keer zijn, maar ik hoor van mijn leerlingen dat het ook vorige jaren fantastisch was", zegt ze. "Muziek mogen spelen in zo'n setting, ongedwongen in de natuur, dat lijkt me geweldig. Iedereen is enthousiast en de teleurstelling bij de enkelingen die er door omstandigheden niet kunnen bij zijn is groot. Het is voor De Kunstfabriek belangrijk om naar buiten te komen met onze muziek en dan is het extra leuk om deze kans in de eigen gemeente te krijgen. Alle genres hebben bij ons een plaats en het is de bedoeling om die mix ook zondag te laten horen aan de bezoekers van het Fort. Tijdens de voormiddag zal ook Lieve Lecluyse, de coördinator van De Kunstfabriek, met haar familie op het podium te zien zijn. Dat kan ik ten zeerste aanraden."

De Kunstfabriek zal zondag van 10 tot 18 uur de Fortengordel in Duffel opluisteren met zang en muziek. Elk half uur leiden gidsen bezoekers rond en vertellen ze de bewogen geschiedenis van het Fort. Tegelijk loopt er ook een tentoonstelling over militaire muziek. Mensen die na dit alles honger en dorst hebben gekregen kunnen de hele dag in brasserie de Krone terecht voor een hapje en een drankje. Uiteraard zal het zelfgebrouwen Fortunbier niet ontbreken.

Het Fort van Duffel bevindt zich aan de Mechelsebaan 249.