“Eén simpele test kan je leven redden”

Mortsel / Boechout / Kontich / Lint - De bezoekers van de wekelijkse markt op het Stadsplein konden gisteren langsgaan bij een wel zeer opmerkelijke stand: een gigantische opblaasbare dikke darm van de vzw Stop Darmkanker.

De vereniging zakte op vraag van de stad Mortsel en de gemeenten Boechout, Kontich en Lint af naar het plein en informeerde er de marktbezoekers vover darmkanker. Dat is de tweede meest voorkomende vorm van kanker, bij zowel mannen als vrouwen. Jaarlijks komen er in ons land meer dan 8.500 gevallen bij, elke dag sterven acht Belgen aan de ziekte. Darmkanker treft vooral mensen ouder dan 50 jaar.

“Daarom organiseert Vlaanderen sinds 2013 het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek naar darmkanker”, zegt Marleen Wauters van de vzw Stop Darmkanker. “Alle mensen tussen 56 en 74 jaar kunnen gratis een staal van hun stoelgang laten onderzoeken. Sporen van bloed in die stoelgang kunnen wijzen op darmkanker. Het is een simpele en ongevaarlijke test die je leven kan redden, waarom zou je het dus niet doen? Er zo vroeg mogelijk bijzijn is cruciaal. Vinden we niets, des te beter. Vinden we toch iets, dan kunnen we meteen starten met de behandeling. Het resultaat is dus altijd positief.”

Na de borstentent van vorig jaar is dit een tweede sensibiliseringsactie rond kanker op het Stadsplein. “Dankzij onze halftijdse gezondheidsmedewerker en de medewerking van Lint, Kontich en Boechout kunnen we deze preventieve acties op poten zetten”, zegt schepen van Welzijn Gitta Vanpeborgh (sp.a). “Tijdens de campagne rond borstkanker kwam ook darmkanker vaak ter sprake en dus was de keuze voor deze actie snel gemaakt. Het is meteen ook de ideale opstap naar volgende week, wanneer darmspecialist Luc Colemont hier een lezeing zal geven.”

Die lezing vindt plaats op woensdag 24 mei om 20u in de Mark Liebrecht Schouwburg, gelegen aan de Heilig-Kruisstraat 16 in Mortsel. De toegang tot de lezing is gratis, maar vooraf aanmelden is wel verplicht.

03.444.17.75 of gezondheid@mortsel.be