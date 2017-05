Gemeenten strijden tegen dikkedarmkanker

Mortsel / Lint / Boechout / Kontich - Dikkedarmkanker is de tweede meest voorkomende vorm van kanker. Elk jaar krijgen zowat 6500 Vlamingen de diagnose te horen, jaarlijks overlijden ook 1600 mensen in Vlaanderen aan de ziekte.

De stad Mortsel slaat daarom de handen in elkaar met de gemeenten Boechout, Kontich en Lint om hun inwoners te informeren over darmkanker en hen te motiveren om deel te nemen aan een bevolkingsonderzoek.

Vandaag strijkt de vzw Stop Darmkanker neer op het Mortselse Stadsplein met een infostand in de vorm van een gigantische opblaasbare darm. Binnenin maakt de bezoeker onder meer kennis met poliepen, de voorlopers van darmkanker.

Op woensdag 24 mei staat er dan weer een lezing van darmspecialist Luc Colemont op het programma. De uiteenzetting start om 20 uur in de Mark Liebrecht Schouwburg (Heilig-Kruisstraat 16). De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven is wel noodzakelijk en kan via gezondheid@mortsel.be of op het nummer 03.444-17-75.