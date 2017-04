Bekende zaak met motorkleding blaast 25 kaarsjes uit

Kontich - De motorkledingzaak EKO Motorwear heeft het voorbije weekend haar 25ste verjaardag gevierd. Zaakvoerders Fabrice Vyvey en Gerda Livens deden dat met een vernieuwde showroom en heel wat gratis gadgets voor de aanwezige klanten.

EKO Motorwears vloeide een kwarteeuw geleden voort uit een bedrijfje waarmee Fabrice Vyvey en Gerda Livens fietsaccessoires aan de man probeerden te brengen. "Een van onze leveranciers bood plots lederen motorkleding aan en we besloten het een kans te geven", legt Vyvey uit. "Dat was echt wel een sprong in het onbekende, maar er bleek meteen een markt voor te zijn. In die tijd reisden we van beurs tot beurs het land door en bouwden we heel wat bekendheid en een mooi netwerk aan contacten op."

Het klantenbestand en assortiment van EKO groeide met de jaren. Het magazijn aan de Singel in Kontich werd deels omgebouwd tot winkel. "Steeds meer klanten vroegen of ze niet konden langskomen, dus hebben we in onze opslaghal wat plaats gemaakt", zegt Livens. "De combinatie met de weekendbeurzen werd na een tijd ook wat te veel en dus kozen we helemaal voor onze eigen zaak. Aanvankelijk verkochten we alleen broeken en jassen, later kwamen daar handschoenen, laarzen, helmen en andere accessoires bij. Motorkleding was vroeger uitsluitend in het zwart, tegenwoordig zie je het in alle kleuren. Ook de synthetische stoffen maakten een serieuze opmars. Door goed naar de klanten te luisteren, hebben we altijd kort op de bal kunnen spelen. Een speciaalzaak voor motorkleding was er overigens nog niet, daarom hebben we een trouw cliënteel, dat uit binnen- én buitenland komt. Sommige klanten kwamen hier vroeger zelfs als kind met hun ouders mee."

In 2003 lieten de zaakvoerders de huidige bedrijfshal bouwen, naast het oorspronkelijke magazijn. Acht jaar later werd ook de oude hal opnieuw in gebruik genomen wegens plaatsgebrek. Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag onderwierpen Vyvey en Livens hun showroom aan een totale make-over. Ook de voorgevel werd onder handen genomen.

"We zijn eigenlijk pas klaar sinds vrijdag, net op tijd dus", lacht Vyvey. "Voor deze vernieuwing hebben we een binnenhuisarchitect onder de arm genomen, die hier ook klant is. De nieuwe inrichting moet nog meer beleving in de zaak brengen. Er is ook een aparte hoek gekomen voor motorkleding in jeans."

De klanten werden tijdens het verjaardagsweekend getrakteerd op gratis gadgets en konden ook deelnemen aan een grote tombola. Verder stelde het Duitse helmbedrijf Schuberth in absolute wereldprimeur haar nieuwste model voor. De zaakvoerders zelf zijn niet zo vaak op de motor terug te vinden. "We zijn doorheen de jaren wel van de motor gaan houden, maar we vinden gewoon de tijd niet. Wanneer het ideaal motorweer is, moeten we hier immers in de zaak staan", besluit Vyvey.