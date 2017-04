Dodehoekactie voor scholen

Borsbeek - De gemeente organiseert op dinsdag 25 april een dodehoekactie voor alle leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Er geldt die dag een parkeerverbod op de parking aan de watertoren.

Aan de preventieactie, die al een paar jaar door de gemeente wordt ingelegd, nemen drie vrachtwagens deel. Het is de bedoeling dat de leerlingen in de praktijk kennismaken met de problematiek rond de dode hoek en hun zichtbaarheid in het verkeer.

Om alles in goede bannen te leiden, houdt de politie een oogje in het zeil en worden de vrachtwagens ook begeleid bij het in- en uitrijden van de parking aan de watertoren. Er mag daar die dag ook niet geparkeerd worden.