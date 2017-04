Stem op Borsbekenpad als wandeling van het jaar

Borsbeek - De provincie Antwerpen heeft de laureaten van 'Wandeling van het Jaar' bekend gemaakt. Het Borsbekenpad in de omgeving van Fort 3 is een van de genomineerden.

Het Borsbekenpad kronkelt zich vanaf de luchthaven van Deurne door de vallei van de Koude Beek. Onderweg passeert de route Fort 3. Van militaire aanwezigheid is er daar al lang geen sprake meer, er heerst alleen nog maar rust. De wandeling is in totaal 6 kilometer lang.

Stemmen kan tot 15 augustus via deze link. Naast het Borsbekenpad zijn ook de Landduinenwandeling in Geel, het Lovenhoek in Vorselaar, Tussen Veer & Vliet uit Schelle en het Siltepad van Bornem in de running voor de titel van Wandeling van het Jaar.