Heemkundekring start werkjaar 2017

Lint - De heemkundige kring Eugeen Goeyvaerts houdt morgen 9 april haar eerste opendeurdag van het nieuwe werkjaar.

Elke tweede zondag van de maand staat de Oranjerie in het gemeentepark als vanouds wagenwijd open voor een bezoekje aan een van de musea of een frisse pint in heemcafé Den Aker.

Door de overweldigende belangstelling voor de thematentoonstelling 'Het zoete en leerzame genot van chocolade Jacques', wordt deze expo verlengd tot mei. Eind vorig jaar bezochten bijna 1000 mensen de tentoonstelling.

In het café van de Oranjerie kunnen de bezoekers terecht voor een verse pannenkoek, het huisbier Augustijn of het bier van de maand SchuppenBoer Tripel. Heemkundekring Eugeen Goeyvaerts is op zondag geopend van 13 uur tot 18 uur.