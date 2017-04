Basisschool De Klinker kan eindelijk verhuizen

Borsbeek - Na enkele maanden uitstel heeft het leerkrachtenkorps van basisschool De Klinker in Borsbeek het voorbije weekend de overstap gemaakt naar de tijdelijke containerklassen aan het Tirolerhof. De nieuwbouw aan de Jan Frans Stynenlei moet in het najaar van 2018 klaar zijn.

De verhuis naar de terreinen aan het Tirolerhof heeft wat voeten in de aarde gehad. Aanvankelijk was het de bedoeling om het schooljaar 2016-2017 reeds aan te vatten in de tijdelijke lokalen, maar problemen met de levering van de containers gooiden roet in het eten. Na de paasvakantie kunnen de 530 leerlingen en 45 leerkrachten van basisschool De Klinker er eindelijk aan de slag. Heel wat ouders en vrijwilligers staken het voorbije weekend de handen uit de mouwen om het meubilair, boeken en lesmateriaal over te brengen uit de oude gebouwen aan de Jan Frans Stynenlei.

"We kijken niet meer naar het verleden, alleen nog naar de toekomst", zegt directrice Els Mennes. "De voorbereidingen van deze verhuisactie zijn vlekkeloos verlopen, de kinderen hebben tijdens de week ook heel goed meegewerkt en we krijgen uit alle hoeken hulp. Dat maakt dat er nu vooral een euforisch gevoel overheerst. We zijn blij dat het eindelijk zo ver is."

Het grootste deel van de klassen neemt over twee weken zijn intrek in de tijdelijke containerlokalen. Ook in het oude gebouw van het Tirolerhof is er plaats voor enkele klassen, naast de turnzaal voor de kleuters en het leraren- en directielokaal.

De afbraak van de oude gebouwen aan de Jan Frans Stynenlei start op 18 april. Ergens in het najaar van 2018 moet alles klaar zijn.