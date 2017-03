Huize Iris organiseert wandelzoektocht met kunst van 'afval'

Kontich - De bewoners van Huize Iris, een kleinschalige voorziening voor mensen met een mentale beperking, hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan een reeks kunstwerken rond afval. De werkjes staan tot eind april uitgesteld bij verschillende handelaars in het dorpscentrum en er loopt een wandelzoektocht langs.

Huize Iris telt in totaal 35 bewoners. De instelling voor mensen met een mentale beperking werd eind jaren 70 opgericht en verhuisde in 1988 naar de Reepkenslei in Kontich. Naast de 20 mensen die enkel overdag naar de voorziening komen, zijn er ook een 15-tal permanente bewoners.

"Daarmee zijn we een kleine speler en kunnen we het contact met de mensen heel persoonlijk houden", zegt directrice Karin Maes. "De activiteiten kunnen ook heel makkelijk afgesteld worden op de vragen van onze bewoners. Afval en het klimaat houdt de mensen hier bezig en dus kwamen we op het idee om met dingen die we normaal zouden weggooien, kroonkurken en plastic verpakkingen bijvoorbeeld, eigen kunstwerken te knutselen in ons Createlier. Om de werking van Huize Iris eens een keer in de verf te zetten koppelden we er meteen een wandelzoektocht aan, waar iedereen tot eind april aan kan deelnemen."

De kunstwerken werden verspreid bij scholen, handelaars, particulieren en bevriende instellingen in het centrum van Kontich. De tocht start en eindigt aan Huize Iris en is in totaal vier kilometer lang. Bij elk werkje hoort ook een vraag.

"Het formulier met vragen is terug te vinden in een speciale doos aan onze poort", vertelt Maes. "Op één uitzondering na zijn alle werken vanaf de straat te zien, dus het maakt niet uit wanneer je de tocht wilt afleggen. Op 5 mei houden we ons tweejaarlijkse toneel, eveneens rond het thema afval, en dan maken we de winnaar van de wedstrijd bekend."