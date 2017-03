VDP Sport organiseert 'Merci Tom'

Kontich - FC VDP Sport telt heel wat fans van Tom Boonen. Op zondag 9 april rijdt de Bom van Balen zijn laatste Parijs-Roubaix. De club wilt hem die dag eren met een fietstocht en een familie-event.

Tom Boonen hangt zeer binnenkort zijn fiets definitief aan de haak. De levende legende gaat eerst nog op zoek naar een vijfde kassei tijdens Parijs-Roubaix. De leden van voetbalclub FC VDP Sport volgen de carrière van Boonen al van bij de start op de voet en willen zijn afscheid vieren met een speciale familiedag.

"Ons seizoen loopt op zijn einde en dan ruilen vele van onze leden het gras voor de fiets", zegt raadslid Nick Vleminckx. "We hebben binnen de club zelfs een eigen fietsploegje, VDP CC, waarmee we af en toe een tocht maken. Als wielerfan kon je de afgelopen jaren niet naast Tom Boonen kijken. Ik was er zelf een paar keer bij tijdens de Ronde van Vlaanderen of aan het beruchte Carrefour de L'Arbre in Noord-Frankrijk. De sfeer daar is zo uniek, die vergeet je nooit. En de overwinningen van Tom blijven op mijn netvlies gebrand. Daarnaast is hij ook een van de meest sympathieke en eerlijke renners uit het peloton. Nooit zocht hij naar excuses na een verloren koers. Ik denk dat we in België nog lang kunnen wachten op een renner die hem qua uitstraling en palmares kan evenaren."

Redenen genoeg dus voor VDP om zondag 9 april volledig in het teken van Parijs-Roubaix en Tom Boonen te zetten.

"Om 10 uur starten we met onze allereerste VDP Classics, een fietstocht van 24 of 72 kilometer", zegt Vleminckx. "Tegen 13 uur zal iedereen hier terug zijn en starten we met 'Merci Tom'. Uiteraard zenden we de wedstrijd op groot scherm uit, er zijn pitabroodjes en 'haute dogs' te verkrijgen en we bekijken of we ook kinderanimatie kunnen regelen. Onze cafetaria wordt in een wielerjasje gestoken en we hebben via Quick-Step, de ploeg van Boonen, Merci Tom-maskers kunnen regelen en ook bidons van de ploeg. Iedereen is welkom, inschrijven is gratis. De 'Hel van de Meyl' wordt voor even de 'Hel van het Noorden'."

www.vdpsport.be