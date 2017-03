Bewoners willen naam WZC Zonnestraal met petitie behouden

Lint - Onrust in woonzorgcentrum Zonnestraal. Nu de vernieuwings- en renovatiewerken bijna achter de rug zijn, kondigde het OCMW aan op zoek te gaan naar een nieuwe naam voor het nieuwe gebouw. Daarop startten enkele sympathisanten een petitie om de huidige naam te behouden. Ze krijgen nu ook de steun van de voorzitter van het OCMW.

Doorheen de gangen van het vernieuwde woonzorgcentrum Zonnestraal waaiden al enkele maanden geruchten dat de OCMW-raad op zoek zou gaan naar een andere naam voor het gebouw. De onrust groeide toen er in het gemeentelijk infoblad van deze maand een oproep werd gelanceerd tot het insturen van ideeën. Het signaal voor enkele sympathisanten van het woonzorgcentrum om een petitie op te starten.

"Op twee weken tijd hebben we bijna 550 handtekeningen verzameld bij bewoners van het rusthuis en hun familieleden en kennissen", zegt initiatiefnemer Julien Ravache. "Zo goed als iedereen steunt onze vraag om de naam Zonnestraal te behouden. De naam is ingeburgerd bij de mensen en heeft een positieve betekenis en uitstraling. Waarom tijd, geld en energie stoppen in een naamsverandering die duidelijk niet gedragen wordt door de mensen hier? Dat geld kan veel beter gespendeerd worden."

Ravache overhandigde de petitie gisterenmiddag onder grote belangstelling van de bewoners van WZC Zonnestraal aan OCMW-voorzitter Rudy Verhoeven (N-VA). Die stelde de bewoners meteen gerust.

"Ik had reeds opgevangen dat er onvrede heerste en ik wil bij deze duidelijk stellen: ook ik wil de naam Zonnestraal behouden", klonk het. "We speelden met het idee om de naam te veranderen omdat er, op het onthaal na, niets meer zal overblijven van het oorspronkelijke woonzorgcentrum. Maar het is dus niet meer dan een denkpiste. Ik ben er van overtuigd dat Zonnestraal de juiste naam blijft en zal die naam dan ook verdedigen tijdens de OCMW-raad."

Verhoeven heeft wel al enkele ideeën voor het nieuwe logo en de benaming van de verschillende afdelingen van het rusthuis. "Ik denk dan in de richting van de gekleurde bollen van ons gemeentelogo. Elke afdeling kan genoemd worden naar een bloem of edelsteen in die kleur. Bijvoorbeeld Orchidee of Smaragd voor het gelijkvloers. De nieuwe polyvalente ruimte kan dan weer Zonnebloem of Diamant gaan heten. Maar ook dat zijn denkpistes."