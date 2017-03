"Onze studenten komen in de ganse zorgsector terecht"

Lier - In heel Vlaanderen vindt morgen de Dag van de Zorg plaats, een opendeurmoment dat de noden en de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector in de kijker wilt zetten. In aanloop naar de dag ging uw krant een kijkje nemen bij de toekomst van de zorg: de opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde van hogeschool Thomas More in Lier.

Hogeschool Thomas More stoomt elk jaar honderden studenten klaar voor een job in de zorg- en welzijnssector. In juni studeren er als alles goed gaat 240 nieuwe verpleegkundigen af aan de campus in Lier, naast 21 vroedkundigen. "Zij komen terecht in alle deelsectoren van de zorg", zegt docente Chrisje Boey. "Een job in een ziekenhuis lijkt uiteraard de logische stap voor hen, maar tegenwoordig stromen veel studenten ook door naar de thuis- en de ouderenzorg. Om hen ten volle voor te bereiden op hun professionele carrière zetten we tijdens de opleiding zo veel mogelijk in op stages en praktijkervaringen. En daar starten we al mee in het eerste jaar."

De voorbije week namen alle eerstejaars deel aan een integratiemoment rond EHBO. In groepjes werden ze onderworpen aan workshops rond reanimatie, het werk van een ambulancier, de herkenning van symptomen en research.

"De technieken van eerste hulp komen verspreid over de ganse opleiding wel aan bod, maar we hebben geen apart vak dat er dieper op in gaat", aldus Boey. "We grijpen dit moment aan om alle vaardigheden nog een keer van begin tot einde juist uit te leggen. Herhaling is immers belangrijk, in de echte wereld moeten onze studenten deze vaardigheden zonder problemen snel en correct kunnen toepassen. De technieken van EHBO komen ook in alle aspecten van de zorg terug. Daarnaast bieden we studenten die bij eerdere jobs of vrijwilligerswerk al expertise opdeden, de kans om deze met hun medestudenten te delen."