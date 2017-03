Topacteur Colin Firth zes weken in Lint voor film over de Koersk

Lint - Oscarwinnaar en steracteur Colin Firth zal binnenkort zes weken aan het werk zijn in de AED Studios in Lint. Hij speelt de hoofdrol in een film over de ramp met de Russische duikboot Koersk. Ook Matthias Schoenaerts schittert in de film.

De ramp met de Russische kernonderzeeër Koersk kostte in augustus 2000 het leven aan alle 118 opvarenden. De ‘onzinkbare’ duikboot zonk toen na een zware ontploffing naar de bodem van de Barentszzee, ten noorden van Rusland en Noorwegen.

EuropaCorp, het productiehuis van de Franse regisseur Luc Besson, werkt nu aan een film over de tragedie en de daaropvolgende chaotische reddingsactie. Colin Firth, die in 2011 een Oscar kreeg voor zijn rol in The King’s Speech, zal de hoofdrol op zich nemen, met naast zich de Franse actrice Léa Seydoux en onze eigen Matthias Schoenaerts. De Deen Thomas Vinterberg kruipt in de regiestoel.

Superster over de vloer

De opnames van Kursk, zoals de film zal heten, vinden hoofdzakelijk in België plaats en heel wat scènes zullen in het bassin van AED Studios in Lint worden gedraaid.

“Met een budget van 40 miljoen dollar moet dit de grootste filmproductie ooit zijn in ons land”, zegt Glenn Roggeman, CEO bij AED. “Een superster als Colin Firth over de vloer krijgen is uiteraard fantastisch. In totaal zullen de acteurs en crew hier zes weken aan het werk zijn en een deel van de ploeg zal hier ook verblijven. De filmwereld vindt zo steeds makkelijker zijn weg naar onze faciliteiten. We steken er ook heel veel tijd in. Na Iron Sky en I Kill Giants is dit toch al de derde grote Europese film die we in korte tijd mogen verwelkomen. We kijken heel hard uit naar dit project en danken de Belgische coproducent Belga Films voor het vertrouwen. Hij heeft ervoor gezorgd dat de film naar hier is kunnen komen.”

Tax Shelter

Het waterbassin van Studio 12, dat eerder al door Dragone, Simple Minds en Amnesty International gebruikt werd, was voor Belga Films en hoofdproducent EuropaCorp de grootste troef van AED.

“We kennen hen van eerdere samenwerkingen en weten dat ze goed werk kunnen leveren”, zegt Fabrice Delville van Belga Films. “De onderwaterstudio is met een film als deze uiteraard een gigantische meerwaarde. Het bassin is helemaal zwart gemaakt en het water is glashelder, uniek in Europa. Naast de zes weken bij AED filmen we ook nog drie weken op andere plaatsen in België. Die locaties zijn voornamelijk buiten en moeten kunnen doorgaan als een post-Sovjet Rusland.”

“Dankzij de Tax Shelter wordt België steeds aantrekkelijker voor de internationale filmbusiness. En de financiële return is navenant. Tijdens de opnames zelf zal er door de film ruim 10 miljoen euro lokaal worden uitgegeven.”

De preproductie van Kursk start volgende maand, in mei en juni vinden de opnames, met Colin Firth en Matthias Schoenaerts, bij AED plaats. De film zelf moet ergens volgend jaar verschijnen.