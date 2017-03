“Vroeg of laat gebeurt hier een ernstig ongeval”

Borsbeek - Elke dag zoeken zware vrachtwagens zich ondanks een verbod een weg door het centrum van Borsbeek. Schepen van Mobiliteit Walter Kiebooms (N-VA) denkt onder meer aan scherpere controles om het vrachtverkeer volledig te bannen. “Maar dat is alleen werkbaar als dat verkeer alternatieven heeft”, waarschuwt politiezone Minos.

Zwaar vrachtverkeer in het dorpscentrum is een doorn in het oog van elk lokaal bestuur. Nijlens oppositielid René Van Goubergen (Open Vld) riep eerder deze week al op tot een doorrijverbod voor vrachtwagens tijdens de spitsuren.

“Een nobel voorstel, alleen is het in de praktijk maar moeilijk hanteerbaar”, zegt Borsbeeks schepen van mobiliteit Walter Kiebooms (N-VA). “In ons centrum geldt namelijk al jaren een verbod op voertuigen zwaarder dan 5,5 ton en toch rijden er dagelijks zware vrachtwagens door de De Robianostraat en de Jozef Reusenslei. Vaak zijn dat buitenlandse chauffeurs die hun GPS volgen of bestuurders die de tolheffing en de verkeersdrukte op de E313 en N10 willen omzeilen. Het leidt tot gevaarlijke conflicten tussen het vrachtverkeer en de 2.000 leerlingen die hier elke dag naar school moeten. Eigenlijk zitten we op een tijdbom. Vroeg of laat gebeurt er een ernstig ongeval.”

Kiebooms doet daarom een warme oproep aan de politiezone Minos om nog strenger te controleren. Bij de politie heeft men begrip voor de verzuchtingen van Kiebooms. “De situatie is daar inderdaad niet ideaal, maar het vrachtverkeer moet ook alternatieven hebben”, zegt commissaris Johan Wonnink. “We hebben onze gebruikelijke controles, maar moeten ook nog heel wat andere taken uitvoeren. Het lijkt me niet wenselijk om bepaalde belangrijke zaken te laten vallen om grote acties te kunnen organiseren.”

Kiebooms ziet alvast één oplossing die zoden aan de dijk zou kunnen zetten. “De aanleg van de verbindingsweg tussen de N10 en de R11. Dan heeft het vrachtverkeer een alternatief en moet er niet door de centra van Borsbeek en Mortsel gereden worden”, blikt de schepen vooruit.