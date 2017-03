Stad en gemeenten verkopen kippen

Lint / Mortsel / Boechout - Een kip in huis halen heeft tal van voordelen. Je groenten- en fruitafval verdwijnt als sneeuw voor de zon én je krijgt ook nog eens elke dag kakelverse eieren. Bij de stad Mortsel en de gemeenten Lint en Boechout kan je de dieren nog tot 24 maart aankopen.

Een kip eet zo goed als alles. Zet twee of drie van deze dieren in je tuin en je hoeft je geen zorgen meer te maken over groenten-, fruit- en tuinresten. De vogels verorberen zonder moeite het afval van een gezin van vier. Uit dankbaarheid voor al die gulheid leggen ze elke dag ook nog eens een gratis ei, dat je in een heerlijk ontbijt kan verwerken.

Handige dieren dus, die kippen. Daarom organiseert de gemeente Lint, samen met buren Mortsel en Boechout, opnieuw een kippenactie. Nog tot 24 maart kunnen inwoners van deze gemeenten online of op het gemeentehuis legklare, gezonde, bruine kippen bestellen. Elk dier kost acht euro.

Een koper moet minstens twee kippen houden en de dieren van een aangepast hok en een ren voorzien. Bij je bestelling ontvang je de folder ‘Wat pikt de kip?', waarin tips staan over de nodige voorzieningen en verzorging van kippen. De dieren kunnen op zaterdag 29 april tussen 10u en 11u afgehaald worden op de gemeentewerf van Boechout in de Nijverheidsstraat 4.

