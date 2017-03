Zigzaggen voor gevorderden aan bouwwerf Brialmont

Mortsel - Aan de werf van woonproject Brialmont moeten voetgangers en fietsers al even een omleiding volgen langs de vijver van het fort. Sinds deze week maken bergen zand, werfhekken en signalisatiepalen die doorgang wel erg moeilijk. De burgemeester belooft de onveilige situatie voor voetgangers en fietsers meteen aan te pakken.

In de Lodewijk Dosfellei werd vorig jaar gestart met de bouw van drie appartementsblokken, die in totaal 49 wooneenheden zullen bevatten. Om de aannemer tijdens de werken voldoende ruimte te gunnen, kan het verkeer op werkdagen maar in één richting langs de werf rijden. Ook voor de voetgangers werd er een omleiding uitgetekend die hen over een bospad langs de vijver van het fort leidt. Sinds deze week moeten voetgangers op het kruispunt met de Fortstraat nog een hele resem extra hindernissen nemen.

“Wandel maar eens over dat modderweggetje met je geboende stadsschoenen of met een winkelkarretje”, zucht buurtbewoonster Gisela Dietlein. “De vijver begint door de passanten en het werk op de werf steeds meer op een verzamelplaats voor afval te lijken. En nu kunnen we zelfs niet meer deftig oversteken aan het kruispunt. Het zebrapad wordt er doodleuk afgesloten door een werfhek, als je de omleidingsbordjes zou volgen loop je er pal op. Wat verderop liggen er ook bergen zand en opgehoopte stenen in de weg. Al die extra obstakels verkleinen ook de zichtbaarheid voor de auto’s en maken de hele situatie ronduit gevaarlijk.”

Burgemeester Erik Broeckx (N-VA) ging zich gisteravond van de situatie vergewissen. “Het is daar inderdaad een boeltje, pure chaos”, zegt Broeckx. “Er is deze week een nieuwe firma aan de slag gegaan en die is de beloftes rond signalisatie duidelijk niet nagekomen. Ik zal met de hulp van de politie meteen orde op zaken laten stellen, want dit is voor voetgangers en auto’s een heel gevaarlijke situatie.”