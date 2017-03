Gemeenten werken aan mobiliteit in LaMA-project

Lint / Borsbeek - De gemeenten Lint en Borsbeek mogen samen met acht andere Vlaamse gemeenten deelnemen aan het project Laboratoria Mobiele Alternatieven (LaMA). Daarin werken bewoners, besturen en experts samen aan oplossingen voor prangende mobiliteitsvraagstukken.

Het LaMA-project is een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Het wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant. Bij het Netwerk zijn verschillende mobiliteitsverenigingen zoals Bond Beter Leefmilieu, TreinTramBus, Mobiel21, vzw Trage Wegen en de Fietsersbond aangesloten. Vorig jaar stuurden 30 gemeenten een dossier in en daarvan zijn er nu 10 weerhouden. Naast onder meer Blankenberge, Hasselt, Aarschot en Tienen zijn er met Lint en Borsbeek ook twee gemeenten uit de Antwerpse zuidrand bij de geselecteerden.

"Op heel wat plaatsen kampt men met complexe mobiliteitsproblemen die moeilijk alleen vanuit het beleid op te lossen zijn", zegt Koen Van Overmeiren van het Netwerk. "Het is essentieel om de gebruikers van de openbare ruimte ook te betrekken bij het zoeken naar de oplossingen voor die problemen. LaMA speelt daarop in en promoot alternatieve denkwijzen om deze vraagstukken aan te pakken."

De gemeente Lint is verheugd dat het kan deelnemen aan het project. "Dit jaar bekijken we de veiligheid rondom onze scholen en willen we het binnengebied van het ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum openstellen als park", zegt schepen Wouter Verbeeck (N-VA). "Misschien kunnen we beide projecten wel met elkaar verenigen. Ik ben alleszins zeer benieuwd hoe de buurtbewoners en alle andere stakeholders deze invulling zien.”

Ook in Borsbeek zal de schoolomgeving in het centrum onder de loep worden genomen. "Zowel De Klinker als het Sint-Jozefinstituut liggen vlakbij de De Robianostraat, een baan die tijdens de spits muurvast staat door het vele doorgaand verkeer", aldus schepen Walter Kiebooms (N-VA). "Tegelijkertijd passeren er ook meer dan 2000 leerlingen. We willen binnen het project bekijken hoe de vele knelpunten en onveiligheden rond de straat kunnen worden aangepakt. Zo'n extern bureau en haar vele partners kunnen een vernieuwend perspectief bieden op de situatie. Het is in ieder geval een opportuniteit om voor een bescheiden bedrag, nog geen 2500 euro, advies te krijgen van zoveel actoren en we zijn dankbaar om er bij te horen."