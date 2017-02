Lint en AED Studios gaan (alweer) in de clinch

Lint - De relatie tussen de gemeente Lint en AED Studios staat opnieuw onder druk. Aanleiding is het initiatief om de fitnessruimte van het mediacomplex open te stellen voor buurtbewoners. Volgens de gemeente is dat in strijd met het gewestplan. Meteen komt ook de werking van kinderopvang BoX in het gedrang.

AED Studios besliste vorige maand om de fitnessruimte van het bedrijf open te stellen voor een beperkt aantal buurtbewoners. De gemeente liet deze week per brief weten dat zoiets verboden is.

"De gemeente beschouwt het als een commerciële activiteit die niet zou thuishoren in een industriezone", zegt Filip Van Vlem, woordvoerder bij AED. "Maar wat dan met een Fitopia in Edegem? Vroeger was er hier trouwens een Health City, waarom kon het toen dan wel? We hebben de fitnessruimte opengesteld voor een zeer beperkt aantal mensen uit de omgeving omdat we merkten dat er veel vraag naar was. Daar is toch niets mis mee?"

"Moet ik nu aan de wijkagent gaan vertellen dat hij hier niet meer kan komen trainen?", vraagt zaakvoerder Joeri Vijt zich af. "Want ook hij heeft sinds kort een abonnement. Er is in Lint geen fitness, we vormen dus geen concurrentie voor een andere zaak. Ik sta in ieder geval open voor een gesprek met de gemeente."

Naast de buurtabonnementen voor de AED Gym heeft de gemeente ook kinderopvang BoX in het vizier. Die is al sinds 2007 gevestigd op de terreinen van het complex en heeft plaats voor 14 kinderen uit de buurt. Eveneens in strijd met de wetgeving, aldus de gemeente.

"We vallen compleet uit de lucht", zegt Katrijn Van Leemput-Bogaerts, coördinator bij vzw Kinderopvang. "We zijn al 35 jaar aanwezig in Lint en 11 jaar hier in dit complex. Daarnaast kunnen we alle vereiste vergunningen en goedkeuringen voorleggen én hebben we goede contacten met gemeente en OCMW. En nu zouden we plots alleen nog maar kinderen van AED-werknemers mogen opvangen? Dat lijkt ons compleet absurd. Er zijn nooit problemen geweest en iedereen in Lint kent ons al jaren. We hopen dus snel op een constructieve oplossing."

Het is niet de eerste keer dat AED Studios lijnrecht tegenover de gemeente komt te staan. Zo steunt het gemeentebestuur het actiecomité tegen een mogelijke helihaven op de gronden van het bedrijf. "En zo is het bij elke milieu- of stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wel iets", zegt Van Vlem. "Alles gaat zo onwaarschijnlijk traag vooruit, de communicatie is verre van optimaal en we voelen gewoon dat we in alles worden tegengewerkt. Misschien is een bedrijf als AED gewoon te groot voor een kleine gemeente als Lint?"

Volgens burgemeester Harry Debrabandere (N-VA) volgt de gemeente alleen maar de regels van het bestaande gewestplan. "En die laten bepaalde activiteiten niet toe in een industriezone, tenzij deze uitsluitend bestemd zijn voor de eigen werknemers", zegt hij. "We willen AED echt niet het leven zuur maken, maar de wetgeving is er voor iedereen. We hebben in het verleden trouwens al aanvragen van andere bedrijven moeten weigeren. Ik ben niet tegen een fitnessruimte of een kinderopvang, maar de wet is echter de wet. De bal ligt nu in het kamp van AED."

"We zullen er alles aan doen om zowel de fitnessruimte als de kinderopvang open én openbaar te houden, zij krijgen onze volle medewerking en steun", reageert Van Vlem.