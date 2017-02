Sp.a en Groen opnieuw samen naar verkiezingen

Lint - De Lintse afdelingen van sp.a en Groen zullen één lijst vormen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. De partijen slaan zo al voor de derde keer de handen in elkaar.

In 2006 werd het toen gloednieuwe kartel met vijf zetels de grootste oppositiepartij in Lint, zes jaar later werd de zittende coalitie met N-VA op poten gezet. Sp.a-Groen behaalde toen 18,3% van de stemmen, een resultaat dat beide partijen een schepenambt opleverde. Geert Verhulst (sp.a) is de huidige schepen van Cultuur, Hans Verreyt (Groen) volgde begin vorig jaar partijgenoot Monique Van Den Brande op als schepen van Milieu en Ruimtelijke Ordening.