Vlaams Belang kant zich tegen bouw Zevenhuizen

Lint - Oppositiepartij Vlaams Belang heeft heel wat bezwaren tegen de plannen om aan de Zevenhuizenstraat een woonwijk op te trekken met 200 nieuwe woningen en appartementen.

“Al in 2011, toen de voorlopige en definitieve vaststelling van het RUP Zevenhuizen werd goedgekeurd door de gemeenteraad, stelden we ons vragen bij de leefbaarheid van dit project”, zegt fractieleider Hans Vandenbulcke. We stemden toen als enige partij tegen en ook in de jaren daarna vroegen we herhaaldelijk om meer uitleg. Zes jaar bleef het echter stil. Tot we vorige maand een uitnodiging voor een infowandeling van het project in de bus kregen.”

Een delegatie van de partij nam deel aan de wandeling, maar was achteraf naar eigen zeggen helemaal niet overtuigd. “De organisatie was zeer professioneel aangepakt en de burgemeester en milieuschepen stonden te glimmen voor de foto, maar echte antwoorden werden er niet gegeven”, aldus Vandenbulcke. “Heeft het wel zin om onze opmerking nog te bekijken als je de mensen nu al een zo goed als afgewerkt project kan voorleggen? Volgens de ontwikkelaar zal de nieuwe wijk geen wateroverlast met zich meebrengen. Het gebied loopt bij de minste regenval echter meteen onder. Daarnaast is er absoluut geen duidelijkheid over de mobiliteit en het extra verkeer dat de wijk zal genereren. Er zijn nog veel vragen en we geloven niet dat er rekening zal gehouden worden met de verzuchtingen van de buurt.”