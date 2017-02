Wijkfeesten kunnen voortaan subsidie aanvragen

Een wijkfeest in de Rosekapellewijk (archieffoto). Foto: Wout Engels

Borsbeek - De gemeenteraad heeft gisteren een subsidiereglement goedgekeurd waardoor wijk- en straatcomités tot 100 euro aan financiële ondersteuning kunnen ontvangen bij het organiseren van een activiteit.

“We willen zo de sociale cohesie in onze wijken en straten een duw in de rug geven”, vertelt schepen Tom Verboven (Groen). “De toelage is bedoeld om de basiskosten van een wijkfeest te dragen. Elk comité heeft jaarlijks recht op maximaal 200 euro.” Het goedgekeurde reglement zal vanaf 1 april van kracht zijn. Comités moeten zich minstens twee maanden voor de activiteit melden bij de dienst Vrije tijd en Welzijn.