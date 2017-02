Familiehulp opent dagverzorgingshuis NOAH

Lint - Thuiszorgdienst Familiehulp heeft deze maand een NOAH geopend op de site van woonzorgcentrum Zonnestraal. Het dagverzorgingshuis voor senioren mikt op een kleinschalige en persoonlijke aanpak in een warme en huiselijke omgeving.

NOAH staat voor nabijheid, opvang, aandacht en huiselijkheid, en is de overkoepelende naam van in totaal 31 kleinschalige dagverzorgingshuizen die Familiehulp over heel Vlaanderen en Brussel uitbaat. De gloednieuwe NOAH in Lint is het eerste zorghuis van de dienst in de Antwerpse zuidrand. Het kreeg financiële steun van de provincie Antwerpen en is gevestigd aan de Kerkhofweg 32, in een pand aan de achterzijde van woonzorgcentrum Zonnestraal. Na enkele voorbereidingswerken is het zorghuis vanaf volgende week helemaal klaar om ouderen te ontvangen.

“Ze kunnen hier terecht voor sociaal contact, een goede babbel of een van de geplande activiteiten”, legt coördinator Conny Cartuyvels uit. “We stellen het weekprogramma telkens met de mensen zelf op en luisteren naar hun wensen en noden. Samen koken, tv-kijken of de krant lezen is mogelijk, maar we voorzien ook een aparte ruimte waar iemand even alleen kan zijn. In het huis staan verschillende gemakkelijke stoelen waar de oudere helemaal tot rust kan komen.”

De NOAH is elke werkdag geopend van 8.45u tot 16.15u. De ouderen kunnen zich telkens voor een halve of een hele dag aanmelden. Het zorghuis heeft een vast tarief van 3,57 euro per uur, waarvan een gedeelte door het ziekenfonds wordt terugbetaald. ’s Middags kunnen de senioren er een warme maaltijd eten en op termijn komt er buiten een terras.

“Enerzijds willen we ouderen de kans geven om langer thuis te blijven wonen”, aldus Cartuyvels. “Weinig mensen staan te springen om naar een rusthuis te verhuizen, maar vaak zijn er niet echt alternatieven. Met deze NOAH proberen we die leemte op te vullen. Langs de andere kant willen we de taak van de mantelzorgers en de familie van de ouderen wat helpen verlichten.”

015-29.25.70 of mechelen@familiehulp.be