Paardenstaarten knippen voor Think Pink

Borsbeek - Kapsalon R-style werd gisteren overspoeld door klanten die een gratis knipbeurt wilden opstrijken. Dat deden ze echter niet voor niets: ze moesten allen minstens 20 centimeter haar afstaan ten voordele van Think Pink, de campagne tegen borstkanker.

R-style tekende al voor het tweede jaar in op de Geef om Haar-campagne van Think Pink. De vzw zamelt zo geld in om vrouwen met borstkanker financieel te kunnen ondersteunen. Gisterennamiddag kon iedereen bij R-style terecht voor een gratis knipbeurt, maar de klant moest dan wel minimum 20 centimeter haar laten knippen.

"Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die getroffen wordt door kanker", zegt medezaakvoerder Ingrid Luyten. "Ikzelf heb vorig jaar nog mijn schoonzus verloren aan de ziekte. De keuze om deel te nemen was dus snel gemaakt. De respons van de mensen was overweldigend: we zaten meteen vol. In totaal zullen we vandaag 42 paardenstaarten knippen en we hadden nog eens een wachtlijst van 30 geïnteresseerden. Daar zitten vaste klanten tussen, maar even goed mensen die speciaal uit Limburg tot in Borsbeek afzakken."

Na de knipbeurt werden de klanten onder handen genomen door een maquillageteam van Ici Paris, die ook gratis hun diensten ter beschikking stelden van de actie. Bij het verlaten van de zaak kreeg iedereen ook een geschenkenpakket mee.

Hilde Jacobs (57) uit Broechem liet speciaal voor de actie haar haren groeien. "Ik heb er bijna anderhalf jaar voor gespaard en er is daarnet 25 centimeter verdwenen", lacht ze. "Erg vind ik dat niet, het werd tijd dat mijn kapsel terug wat korter was. Een dikke pluim voor de zaakvoerders, ik vind het fantastisch dat ze dit doen."

Ook Lana Renard nam zonder problemen afscheid van haar paardenstaart. "Ik verander toch regelmatig van kapsel, dus ik ga geen heimwee hebben", vertelt ze. "Het was een bewuste keuze om dit te doen en ik ben blij dat ik deze mooie en belangrijke actie kan steunen."