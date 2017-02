Gratis kettlebelltrainingen in Compostela

Borsbeek - Sinds kort kan je in dienstencentrum Compostela elke woensdag terecht voor een gratis work-out. Kathie Matthyssen geeft er kettlebelltrainingen aan ondertussen 30 enthousiaste sporters.

"Ik werk zelf in basisschool De Klinker en zie daar voortdurend initiatieven voorbijkomen die kinderen in beweging moeten krijgen", zegt Kathie Matthyssen. "Het werd hoog tijd om ook de mama’s en papa’s eens aan te zetten tot een gezondere levensstijl. Ik had mezelf een fitnessabonnement kunnen aanschaffen, maar ik zou er waarschijnlijk na twee keer met stoppen. Daarom heb ik deze kettlebelltrainingen in het leven geroepen."

Zoals de naam het al aangeeft wordt er bij een kettlebelltraining een gewicht in de vorm van een koebel gebruikt om de spieren te trainen. De fitnessmethode kent zijn oorsprong in het Rusland van de 18de eeuw. In Borsbeek vinden er voortaan elke woensdagavond tussen 19.30 uur en 20.30 uur trainingen plaats in dienstencentrum Compostela. De sessies zijn gratis.

"Breng zeker een flesje water en een handdoek mee, een kettlebell kan je ter plaatse lenen", zegt Matthyssen. "Ondertussen zijn we met een 30-tal superenthousiaste kettlebellers. Er wordt heel wat plezier gemaakt, maar ook hard gewerkt."