Boekhandel Kapa heeft nieuwe uitbater

Edegem - Buurtwinkel en dagbladhandel Kapa, gelegen aan het Sint-Goriksplein in de wijk Buizegem, heeft sinds vandaag een nieuwe zaakvoerder. Patrick Vaerewijck (57) houdt er na 14 jaar mee op.

Vaerewijck nam de zaak in 2003 zelf over. Hij baatte eerder een kledingwinkel in Wilrijk uit. "De dagbladhandel deed het hier in Buizegem zeer goed en dus heb ik de kans niet laten liggen", vertelt hij. "Het was altijd een droom om een eigen krantenwinkel te hebben. Maar de werkdruk en de lange uren begonnen hun tol te eisen. Ik was 6 dagen per week dagelijks 14 uur in de weer, hé. Het wordt tijd om het wat rustiger aan te doen. Met pensioen ga ik zeker niet, ik zal bezig blijven en ga op zoek naar een nieuwe uitdaging. Wel eentje met minder werkuren. En hopelijk komt er wat tijd vrij om te reizen of om opnieuw een voetbalclub te trainen, zoals vroeger."

Doorheen de jaren zag Vaerewijck de dagbladsector serieus veranderen. "Meer en meer mensen lezen de krant op hun tablet of computer en tegenwoordig kan je in de supermarkt of in een tankstation ook Lotto spelen", zegt hij. "Maar echt concurrentie had ik hier niet. In Buizegem wonen heel veel oudere mensen en die komen allemaal naar hier om hun krant te kopen. Op die manier bouw je natuurlijk een speciale relatie op met je klanten. Velen van hen ken ik ondertussen persoonlijk. Moest het met normale uren lukken, dan was ik niet gestopt. Maar dat gaat natuurlijk niet. Ik zal de dagbladhandel zeker missen en in het bijzonder mijn trouwe klanten."

Boekhandel Kapa zelf verdwijnt echter niet en ook Vaerewijck blijft nog eventjes aanwezig in de zaak. "Ik help de nieuwe zaakvoerder nog enkele weken bij de overgang. Hij zal de zaak in dezelfde lijn verder zetten, dat heeft deze buurt echt nodig."

Die nieuwe zaakvoerder is Jassi, een jonge Indiër met reeds de nodige ervaring. "Ik heb al eerder twee winkels gehad en kijk er erg naar uit om Kapa te gaan leiden", zegt hij. "Ik ben ook blij dat Patrick me tijdens de eerste weken nog een handje toesteekt."